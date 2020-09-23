Утеплилась: Саша Савельева выбрала вельветовый бомбер мятного цвета на осень

Саша Савельева со времен «Фабрики звезд» привлекала внимание мужчин. Блондинка с вьющимися волосами и красивым голосом полюбилась публике. Не удивительно, что она смогла очаровать одного из самых завидных женихов — актера Кирилла Сафонова. Вот уже 10 лет они счастливы в браке. В 2019 году певица родила долгожданного сына Леона. Пара долго не могла зачать ребенка, а сами роды были сложными, но теперь все волнения по этому поводу позади.

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Савельева быстро вернулась в форму. Теперь она уже не выступает с группой «Фабрика», но часто участвует в фотосессиях. Благодаря эффектной внешностью многие рады увидеть ее в качестве модели. Ко всему прочему, артистка имеет свой вкус в одежде, предпочитая женственные и стильные образы. С наступлением осени, как и другие звезды, Саша пополнила гардероб теплыми вещами. Ей приглянулись необычные бомберы из вельвета. Она примерила бежевый и мятный экземпляр.

«Прислали мне очень крутые бомберы и вот теперь не знаю, какой цвет выбрать?» — написала звезда.

Целые сутки блондинка размышляла и все же отдала предпочтение мятному оттенку. Он более практичный и менее маркий, считает поп-дива. К слову, Ксения Бородина на днях тоже выбрала верхнюю одежду на осень. Она показала плюшевое пальто лимонного цвета. А вот невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова пока ходит в кашемировом пальто-рубашке оверсайз.