Вера Брежнева предстала на фото в брюках с высокой талией и «золотых» лодочках

Вера Брежнева — успешная певица. Она прославилась благодаря группе «ВИА Гра», а потом стала строить сольную карьеру. Девушка счастлива в браке с Константином Меладзе. Иногда появляются слухи о разладе в их отношениях. Однако поклонники уверены, что композитор ценит красавицу-блондинку, которую давно называют одной из самых привлекательных российских женщин. Кроме того, она интересуется модой. Артистка дружит с моделью Еленой Перминовой и порой заглядывает на модные показы.

А на днях отметила свой день рождения Мария Федорова — главный редактор журнала Vogue. Она закатила вечеринку, на которой побывали только друзья и коллеги: Рената Литвинова, Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей. А вот Вера на празднике не появилась. Однако певица поздравила именинницу в соцсети, опубликовав фото с прошлогоднего мероприятия. Девушка позировала в брюках-бананах с высокой талией и причудливом топе с накидкой. Образ дополнили «золотые» туфли-лодочки. Примечательно, что Мария сначала была в таких же туфлях, а потом сменила наряд и обувь.

«Такая именинница! Добрая, стильная, умная, красивая и очень мной любимая! Праздную, люблю и ценю! Так уже много лет», — написала певица.

Поклонники восхитились стильным луком Брежневой. Многие отметили, что им нравится чувство стиля девушки. По словам фанатов, черный цвет к лицу артистке. К слову, в обычно жизни Веру редко можно увидеть в платье, так как она предпочитает уютные худи и толстовки, а также носит джинсы. Но для светских мероприятий звезда выбирает умопомрачительные образы, в которых выглядит максимально женственно.