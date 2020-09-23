«В шлепках уже не походишь»: Ксения Собчак отметилась в платье-сорочке телесного цвета

Ксения Собчак привыкла много работать. Она едва находит время на отдых. Однако с появлением в ее жизни Константина Богомолова, блондинка все чаще позволяет себе полноценнее насладиться жизнью. Этим летом она отдохнула с ним на Таманском полуострове. Сын Платон от первого брака также был с телеведущей. А вот осень началась для нее с поездки в Сочи на «Кинотавр», где она смогла позагорать и блеснуть в вечерних нарядах.

Но теперь Ксения вновь находится в Москве. У нее кипят съемки в разных проектах. Она решила подсуетиться и выпустила толстовки собственного бренда. Артистка подготовилась к наступающим холодам. Однако она решила согреть поклонников летним фото, которое опубликовала в соцсети. Собчак призналась, что наслаждается последней теплой неделей в столице. В кадре же она позировала у моря в платье-сорочке телесного нюдового цвета, кепке в тон и сланцах. Разбавил монохромный лук платок в русском стиле.

«Последняя теплая неделя в Москве — но в шлепках уже не походишь», — написала звезда.

Поклонники восхитились стильным летним образом Ксении. Многие отметили, что ее вкус в одежде стал еще более утонченным. Простота и лаконичность аутфита пришлась по душе фанатам. «Ксения — вы классная!», «Ну просто бомба… очень красивая», «А фото из Сочи, узнаю», «Ой, Ксюша, Ксюша, Ксюша, пошей еще толстовочки из плюша», «Вы похорошели», — прокомментировали пост подписчики. К слову, многие звезды уже закупились теплой одеждой, начиная от Ксении Бородиной и заканчивая Анастасией Костенко.