67-летняя Проклова подчеркнула стройную фигуру полуприталенным костюмом с юбкой-рыбкой

Актриса запечатлелась во время прогулки по осеннему парку.

67-летняя Елена Проклова смогла сохранить в своем возрасте отличную фигуру и великолепную стать. Кроме того, она умело ее подчеркивает, делая акцент на женственности линий.

Накануне звезда запечатлелась во время прогулки по осеннему парку в элегантном черном костюме полуприталенного кроя. Именно такие фасоны Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале не раз называла наиболее выигрышными. Они практически волшебным образом скрывают лишние килограммы и структурируют силуэт, делая его более выразительным. Ведущая настоятельно советовала женщинам обратить внимание на подобного рода наряды.

Юбка артистки тоже оказалась ровно такой, какую рекомендовала носить женщинам «за сорок» Хромченко — ниже колен, фасона «рыбка». А воротник на жакете — из анималистичной ткани.