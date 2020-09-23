«Фото – огонь»: Каменских разгорячила поклонников снимком в красных микротрусиках

Настя Каменских продолжает дразнить своих поклонников откровенными фотокадрами. Девушку совсем недавно осудили хейтеры за то, что слишком увлеклась самолюбованием и нарочитой сексуальностью. А ее лук с дверными ручками вместо лифа в новом клипе был воспринят многими с негативом. «До Лободы опустилась», — написал один из фолловеров артистки.
Одно жена Потапа не унимается, на сей раз она и вовсе решила предстать без лифа, в очередной раз раздразнив своим видом публику. В личном блоге певица обнародовала фото топлес, позировав перед камерой на балконе. Стоит ли говорить, что аккаунт звезды в Instagram мгновенно взорвался от комментариев пользователей.
«Соседям напротив этого балкона безумно повезло с видом, бюст то не прикрыт», «Фото – огонь», «Спасибо, что в стрингах», «Шикарные виды», «Какая Красотка!! Самая красивая женщина! Женственная, прекрасная, открытая, искренняя и чистая красота. Позитивная и светлая энергия от тебя, Настюш. Благодарю», «Похудела, но сзади все отлично», «Тебя люблю, но это перебор», — прокомментировали фолловеры. И это самые мягкие отзывы о фото горячей брюнетки.