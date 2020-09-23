«Фото – огонь»: Каменских разгорячила поклонников снимком в красных микротрусиках

Настя Каменских продолжает дразнить своих поклонников откровенными фотокадрами. Девушку совсем недавно осудили хейтеры за то, что слишком увлеклась самолюбованием и нарочитой сексуальностью. А ее лук с дверными ручками вместо лифа в новом клипе был воспринят многими с негативом. «До Лободы опустилась», — написал один из фолловеров артистки.

Одно жена Потапа не унимается, на сей раз она и вовсе решила предстать без лифа, в очередной раз раздразнив своим видом публику. В личном блоге певица обнародовала фото топлес, позировав перед камерой на балконе. Стоит ли говорить, что аккаунт звезды в Instagram мгновенно взорвался от комментариев пользователей.