Юная модница: дочь Славы приобрела трендовый ридикюль вслед за Собчак и Долиной

21-летняя дочь певицы Славы Александра Морозова с недавних пор решила идти по стопам матери и начала музыкальную карьеру. Ее песни «Это было ночью» и «Не трогай меня» вышли этим летом и их легко можно найти на просторах интернет-пространства. Голос девушки поразительно похож на знаменитый тембр родительницы. Впрочем, как и внешность.

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Между тем, в кое-каких вещах девушка пошла дальше своей известной родственницы – она великолепно чувствует себя перед камерой и пробуется в качестве модели. К тому же, она большая модница. А вот ее мама не любит шопинг и салоны красоты, и даже стрижку делает себе дома сама, предпочитая свободное время посвящать своим близким.

То, что Александра Морозова следит за модой подтверждает и ее последний пост в личном блоге. В нем девушка позирует в тотальном черном образе с необычным ярким ридикюлем. Эту сумочку покупают российские звезды одна за другой. К примеру, ранее с ней засветилась Лариса Долина на вечеринке со вдовой Иосифа Кобзона. А Ксения Собчак блистала на красной дорожке «Кинотавра» с необычной поясной вариацией аксессуара.