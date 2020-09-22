Аглая Тарасова появилась на красной дорожке со знаменитой мамой в одинаковых нарядах

На днях завершился кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи. В этом году это мероприятие стало первым масштабным после карантина. На побережье Черного моря съехалось много звезд. Актрисы уже по традиции заранее готовились к этому событию, подбирая наряды. Так, Кристина Асмус выбрала атласное платье-бюстье, а Паулина Андреева подчеркнула лаконичным черным нарядом стройную фигуру. Не пропустила светское событие и Ксения Собчак, которая приехала на мероприятие с мужем Константином Богомоловым.

Также на красной дорожке блеснула Аглая Тарасова. Девушка многим знакома по фильму «Лед». Она встречалась с сербским актером Милошем Биковичем, но их роман оказался коротким. На фестивале Аглая появилась со своей знаменитой мамой — 46-летней актрисой Ксенией Раппопорт. Для красной дорожки они оделись в одном стиле. Дочка позировала в черном брючном костюме-тройке и босоножках. В руках она держала клатч Bulgari.

Раппопорт облачилась в такой же наряд только белого цвета, который дополнила черными лодочками. Нюдовый макияж завершил их образы. «Спасибо любимому фестивалю! И спасибо дизайнеру за наши с Ксенией обалденные костюмы!» — написала Аглая.

Поклонники восхитились красотой родственниц. Многие отметили, что Раппопорт выглядит очень молодо. «Две дивы», «Красотки», «Мама и дочка, из моего любимого фильма», «С кудряшками вам гораздо лучше», «Наряды отпад», «Элегантные женщины», — прокомментировали кадры пользователи Сети.