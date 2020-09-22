Невестка Орбакайте в шелковом платье с разрезом и кашемировом пальто вышла на прогулку

Алена Краснова три года назад стала частью звездной семьи. Девушка завоевала любовь сына Кристины Орбакайте Никиты Преснякова. Несколько лет влюбленные встречались, а потом музыкант сделал ей предложение руки и сердца. Более того, парень, который не любит публичность, ради избранницы согласился на пышную свадьбу. Пара много времени проводит вместе, а вот в отпуск порой они летают раздельно, чтобы подогреть чувства.

Недавно Алена вернулась из Сочи, где была с сестрой, а вот ее муж переболел коронавирусом, поэтому находился дома. Молодые люди живут в столичной квартире, но иногда ездят на бывшую дачу Аллы Пугачевой, чтобы повеселиться с друзьями или уединиться. Но пока у невестки Орбакайте много работы. Она трудится моделью и едва ли не каждый день участвует в фотосессиях. После очередной чувственной съемки девушка решила поесть на набережной и погулять по Парку Горького с подругой.

Для такого случая Краснова облачилась в платье из струящегося шелка с разрезом от бедра. Наряд она дополнила кашемировым пальто в клетку с тонким поясом. Массивные ботинки и солнцезащитные очки завершили ее осенний лук. Жена Никиты дефилировала по улице, как по подиуму, в лучах закатного солнца. Она насладилась одним из последних теплых осенних дней этого года. Поклонники одарили девушку комплиментами. Многие следят за ее образами и даже стараются ровняться на модель, доверяя ее вкусу.