Итальянские каникулы: Юлия Высоцкая подчеркнула бронзовый загар белоснежным платьем

Пока в Москве звезды готовятся к заморозкам и скупают пальто и плюшевые бомберы, Юлия Высоцкая согревает поклонников снимками из Италии. Актриса обожает путешествовать со своим мужем Андреем Кончаловским. Этим летом они провели время в Венеции. Несмотря на то, что режиссеру уже 83 года, а его избраннице 47 лет, они полны энергии и вдохновляют многих не обращать внимание на возраст.

«Хороша!» — одарила на днях комплиментом Юлию сама Алла Пугачева. А теперь телеведущая решила поделиться новым фото из отпуска. В кадре она позирует на одном из венецианских островков. Актриса облачилась в белоснежное хлопковое платье с поясом и кеды. Наряд подчеркнул ее бронзовый загар и позволил показать тонкие щиколотки. В руках Высоцкая держала шляпу. Она чуть склонилась, будто хвастаясь загаром.

Поклонники оценили не только образ артистки, но и ее лучезарную улыбку. Многие позавидовали позитивному настрою знаменитости. «Когда счастье, изнутри», «Юля ну откуда столько энергии??? Молодильные яблоки что ли едите?», «Вам идет этот образ», «Молода, свежа, красива», «Идут вам платья! Очень! Одно лучше другого!», «Гибкость и грация», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Юлия часто носит платья и мини-шорты. Она не стесняется своей фигуры и с радостью демонстрирует свою женственность и красоту.