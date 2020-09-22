Полуобнаженная Мария Шарапова показала, как управляет делами из дома

Экс-первая ракетка мира показала, в чем ходит в своем особняке в Малибу.

Лидер по рекламным заработкам среди всех спортсменов мира обнародовала короткий ролик о том, как проходит ее рабочий день. Мария Шарапова поделилась им на личной странице в Instagram.

Оказалось, теперь знаменитость применяет спортивные навыки в повседневной жизни. Шарапова искусно держит в одной руке ноутбук, а в другой — чашку чая.

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Стоит отметить, что победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде показала поклонникам редкие кадры интерьера своего особняка в США. Также фанаты Шараповой могли заметить, что после карантина знаменитость продолжает работать из дома, причем делает это в довольно откровенных нарядах.

Жаркий климат Малибу позволяет теннисистке щеголять по дому в коротких майках и шортах, демонстрируя при этом длинные стройные ноги. Примечательно, что Мария чаще всего выбирает для домашних луков длинные халаты-кимоно и легкие кардиганы. А под них надевает что-то совсем короткое. Например, белые шорты в бельевом стиле.

Отметим, что жакеты-халаты, как у Марри Шараповой, все еще остаются излюбленной вещью некоторых дизайнеров. Об этом заявила стилист Эвелина Хромченко в одном из эфиров передачи «Модный приговор» на Первом канале.