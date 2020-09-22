«Прекрасный образ»: солистка группы «ВИА Гра» подчеркнула стройность платьем с декольте

Участница музыкальной группы Константина Меладзе продемонстрировала женскую хрупкость благодаря ассиметричному платью. Эрика Герцег поделилась свежим снимком модного лука в личном профиле.

Певица выбрала для выхода в свет черное атласное платье с запахом. Примечательно, что стройность ног девушка показала за счет асимметричного кроя наряда. Глубокое декольте позволило надеть Эрике длинный аксессуар. Также модель подобрала к образу светло-розовую сумочку на длинном ремешке.

Поклонники Эрики оценили наряд платиновой блондинки:

«Шикарно выглядишь, Эрика! Платье тебе к лицу», «Зайка, какая же ты худенькая! Идеально выглядишь», «Круто выглядишь!», «Эрика, вы мотивируете своей внешностью!», «Прекрасный образ, Эрика».

На презентации косметики для волос исполнительница встретила свою коллегу по музыкальному цеху, экс-участницу «Виагры» Мишу Романову. Романова для своего образа использовала золотистый пиджак классического кроя и черный топ-лиф из атласной ткани, а также прямые брюки в тон.

Напомним, что в марте 2018 года Миша Романова покинула группу «ВИА Гра». Как объяснили в продюсерском центре Meladze Music, она уходила в декретный отпуск. Сейчас певица занялась сольной карьерой. Последняя песня поп-исполнительницы «Ты» вышла 29 мая 2020 года.