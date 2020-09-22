«Отдыхаю»: Асмус показала, как эротично избавляться от винограда

Исполнительница главной роли в скандальном фильме «Текст» при этом порассуждала о поездах.

32-летняя актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками свежим соблазнительным снимком. Соведущая Ивана Охлобыстина на шоу «Золото Геленджика» на ТНТ показала кокетливую улыбку во время поедания винограда. Девушка подчеркнула свою прическу соломенной шляпкой, а в качестве макияжа выбрала перламутровые золотые тени.

Также Кристина поделилась в подписи к фото тем, что любит ездить на поездах. По словам знаменитости, она чаще выбирает именно поезда, а не самолеты.

«Не потому, что боюсь летать. Наоборот, очень люблю, хотя и спокойней на поезде. Но эти поездки всегда — мои редкие выходные и возможность выспаться, поучить тексты, почитать сценарии и договоры, на которые всегда катастрофически нет времени. И даже кайф, что нет связи. Я реально отдыхаю», — призналась актриса.

Поклонники «Самой сексуальной женщины России» по версии журнала Maxim остались в восторге от нового образа Асмус:

«Шикарная», «Кристиночка, ты супер-пупер-гипер красавица!», «Хороша…», «Кристина, какая Вы молодец, настоящая», «Очень красивая», «Я бы с Вами прокатился в купе».

Напомним, что недавно Асмус вернулась с сочинского кинофестиваля «Таврида». Там актриса представила в качестве исполнительницы главной роли кинокартину «Китобой».