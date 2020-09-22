«Подчеркивает достоинства»: Марина Юдашкина в черном костюме и с сумкой Chanel посетила дворец

Марина Юдашкина является поддержкой и опорой Валентина Юдашкина. Они вместе уже более 30 лет и воспитали дочку Галину. Теперь уже у супругов подрастают внуки Аркадий и Анатолий. Модельер использовал время карантина и работал над новой коллекцией нарядов. Недавно состоялся показ мод, на котором его жена блистала в черном лаконичном платье в пол. К слову, после самоизоляции пара редко находится дома, предпочитая совершать вылазки в гости, да и просто посещать интересные места.

Так, на днях Марина решила осмотреть достопримечательность 18 века. Она посетила Петровский путевой дворец, построенный по приказу Екатерины II. Для такого случая жена Юдашкина облачилась в черный брючный костюм с жакетом оверсайз и розовый топ. В руках светская львица держала сумку Chanel. Лаконичные лоферы дополнили женственный лук.

Поклонники восхитились ее утонченным вкусом, многие одарили звезду комплиментами. «Вы тонкая и изящная, красивая», «Вы как всегда — прекрасны!!», «Элегантная Марина», «Прекрасная женщина», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук имиджмейкер-стилист Ольга Трофимова.

«Безупречно и со вкусом. Настоящая блондинка и не просто блондинка, а супруга известного кутюрье, всегда выглядит элегантно и достойно в максимально красивых образах, подобранных исходя из ее цветотипа. На этот раз она выбрала черный костюм. На ней роскошный жакет оверсайз прямого кроя, что демонстрирует свободный силуэт, подчеркивает телосложение, комплекцию женщины. Он подчеркивает достоинства и скрывает недостатки. Эстетика костюма настолько невероятна! Черный цвет и удачный крой сыграли безупречно в тандеме. Выглядит стильно, свежо и модно. Аксессуарная группа тоже выбрала в классике — это стеганая сумка-клатч. Единственное, на что я бы обратила внимание, это топ нежнейшего розового цвета, который идеально гармонирует с оттенком блонда в волосах», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.