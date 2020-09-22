«Теперь только свободненькое»: беременная Подольская облачилась в черное платье миди и модное пальто

Наталья Подольская заявила, что Пресняковых должно быть много. Это произошло минувшим летом на фоне слухов о ее беременности. Находясь на отдыхе в Турции с сестрой двойняшкой, певица подтвердила, что скоро станет мамой во второй раз. Она уже растит с Владимиром Пресняковым сына Артемия. Также у музыканта есть сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.

Первое время Наталья признавалась, что носит прежнюю одежду, но спустя месяц, девушка уже заметно поправилась. Теперь ей приходится обновлять гардероб. А после возвращения в Москву после отдыха в Ялте, артистка решила позаботиться и о теплых вещах. Накануне она похвасталась обновками. Подольская приобрела черное платье свободного кроя с белым воротником.

«Я понимаю, что теперь только свободненькое. Какое платье красивое мне подарили! Наверное я из него не вылезу», — похвасталась звезда.

Потом жена Преснякова надела поверх длинное пальто с принтом «гусиная лапка». Она призналась, что давно о таком мечтала. «Самый большой хит это пальто в лапку! Обожала, мечтала! Просто не сниму! Кайф», — поделилась эмоциями певица.

Она пошла дефилировать по дому. Будущая мама предстала без макияжа и с распущенными волосами. Наталья не стесняется демонстрировать природную красоту. К слову пополнение в семье должно произойти уже к концу года.