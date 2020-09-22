На стиле: Боня примерила трендовые мюли и костюм из денима с корсетным топом

Виктория Боня сейчас поняла, что сделала правильный выбор, оставшись жить в Монако. Напомним, в прошлом году светская львица переехала в Англию, однако не смогла там прижиться из-за плохой погоды и сложностей дочери Анджелины с обучением. Поэтому девушка вернулась в Монте-Карло. Сейчас в ее любимом городе тепло, как летом.

«Осени никто не видал? А то по календарю – осень, а у нас пока настоящее лето, теплая солнечная погода», — не без гордости спросила у своих поклонников бывшая звезда «Дома-2».

И в самом деле, по обнародованным в ее личном блоге фото трудно сказать, что уже сентябрь подходит к концу. На последнем снимке она предстает в джинсовом костюме, состоящем из мини-юбки и топа в виде корсета.

В качестве обуви девушка предпочла трендовые мюли с квадратным мысом и характерной стежкой, которая этим летом покорила сердца многочисленных модниц по всему миру. Точно в таких же босоножках ранее отмечались Ольга Бузова, Ксения Бородина, певица Нюша, Юлия Михалкова, Кристина Асмус и другие отечественные звезды.