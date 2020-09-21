«Это очень актуально»: Ксения Бородина похвасталась плюшевой шубой лимонного цвета

Ксения Бородина этим летом успела несколько раз съездить в отпуск. Не только на работе, но и в обычной жизни она старается выглядеть стильно. Свой гардероб телеведущая регулярно пополняет новыми люксовыми обновками, но также не стесняется носить вещи из масс-маркета. С наступлением осени девушка решила отправится на шопинг. Сначала она купила новые куртки, свитера и ботинки для дочерей Теоны и Маруси. Девочка с малых лет носят Gucci, Dior и другие марки одежды.

Себя Ксения тоже порадовала обновкой. Так как в Москве с каждым днем все сильнее холодает, она позаботилась о новой верхней одежде. На очередную съемку девушка отправилась без макияжа и укладки, надев кожаные брюки и полосатый джемпер. Черные лоферы на платформе сочетались со штанами, а ярким акцентом стала новая плюшевая шуба из тафтингового меха лимонного цвета. Бородина не скрывала своего восторга.

«Я выбегаю из дома. Перед выходом решила показать мой сегодняшний образ. Слушайте, я не могу налюбоваться, честно могу сказать. Мне очень нравится эта шубка. Такой материал приятненький, очень мягенько и внутри вот такой классный подклад. Сейчас такая погода противная. Мне кажется, это очень актуально, вот правда. У нас на этой неделе потепление, но потом бахнут морозы. Лучше сразу заранее утеплиться», — поделилась мнение звезда.

Зимой, в прошлом году, она также носила плюшевое плато «Тедди». По всей видимости, тенденции на мягкие ткани продолжат набирать силы и в этом сезоне.