На стиле: Ляйсан Утяшева отметилась в тренче Dior песочного цвета

Ляйсан Утяшева не скрывает, что ее жизнь за последние годы изменилась. Бывшая гимнастка ведет шоу «Танцы» на ТНТ и мечтает продолжить карьеру на телевидении. Более того, она замужем за юмористом Павлом Волей и воспитывает вместе с ним сына и дочку. После родов девушка долго не могла похудеть. По ее словам, она позволяла себе есть все, что хотелось. Но год назад спортсменка взяла себя в руки и не только вернулась в форму, но и сменила имидж.

В одном из новых интервью Утяшева призналась, что часто ездит на родину в Башкирию и содержит родных. При этом она не следит за финансами и позволяет себе покупать люксовые наряды. По словам девушки, ей не жалко потратить определенную сумму на вещь, которая прослужит ей долго. Не удивительно, что к осени ее гардероб пополнился тренчем, который популярен не первый год. Она выбрала классический фасон и песочный цвет. Образ дополнила черная водолазка. Лаковые ботильоны завершили лук.

Телеведущая позировала на крыше дома с видом на деловой центр «Москва Сити». Наряд подчеркнул особенности фигуры Утяшевой и придал женственности. Напомним, что также любят носить тренчи: певица Валерия, Вера Брежнева, Ксения Бородина и другие звезды. А на днях примерила плащ Наталья Подольская. Певица находится на внушительном сроке беременности, поэтому наряд оказался очень удобен и комфортен для нее, так как имеет свободный крой.