«Мама выглядит очень красиво»: Ляйсан Утяшева примерила белое платье-комбинацию

Ляйсан Утяшева уже восемь лет состоит в браке с Павлом Волей. Их пару считают одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. В шутках шоумена все чаще звучат темы семьи и детей, а его избранница за последних год вернулась в форму и теперь радует фанатов безупречной фигурой в стильных нарядах. Также экс-гимнастка решила поэкспериментировать с имиджем и теперь носит короткую стрижку, время от времени перекрашивая волосы в разные оттенки.

В недавнем интервью Утяшева призналась, что не следит за финансами и может позволить себе дорогие наряды Dior, Prada, Gucci. При этом она заверила, что спокойно может прожить на 50 тысяч в месяц, если нет распродаж. Накануне телеведущая решила похвастаться обновками. Одним из них стало шелковое белое платье-комбинация длиной до щиколотки. Ляйсан уложила волосы назад, а вот обувь подобрать не успела.

«Шань, мама как выглядит? Хвостиком виляет. А мама сегодня как будто на свадьбу собралась. Да-да!» — обратилась она к черному померанскому шпицу.

За кадром также прозвучал детский голос. По всей видимости, дочка звезды восхитилась ее образом. «Мама выглядит очень красиво», — заверила пятилетняя София.

Получила много комплиментов Утяшева и от поклонников. Фанаты следят за шоу «Танцы», которое она ведет. И хоть там ей наряды подбирают стилисты, многие уверены, что и вкус самой девушки со временем стал более утонченным.