От Dior: Анастасия Костенко в пальто шоколадного оттенка прогулялась по осенней Казани

С недавних пор Казань стала вторым домом Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. Футболист играет за местную команду «Рубин», а модель стала ведущей программы о хоккее на телевидении. При этом еще успевает учиться на журналиста в Высшей школе «Останкино» и заниматься воспитанием двух дочек. Для прогулки по осенней столице Татарстана Анастасия выбрала уже теплые вещи. Снимком поделилась в своем Instagram.

Костенко решила побыть женственной и нарядилась в классическое пальто шоколадного оттенка. Элегантности наряду добавили широкий пояс и крупные пуговицы в два ряда. Образ завершила сумкой от Dior и белыми ботильонами на шнуровке.

«Вы очень красивая! Куколка!», «Какая стильная, приятно взглянуть», «Все уместно и невероятно женственно», «Вошлебшая», — писали пользователи Сети.

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Недавно Костенко исполнила свою мечту и стала телеведущей. Ранее модель несколько раз поступала в университет, чтобы познать азы журналистики, но по разным причинам так и не смогла получить диплом.