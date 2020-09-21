«Абсолютно эффектно»: 65-летняя Долина в джинсах скинни и косухе предстала на публике

Лариса Долина не скрывает, что ухаживает за собой. Несколько лет назад она смогла сбросить лишний вес. Поклонники с интересом следят не только за творчеством певицы, но и ее преображениями. Так, лишь в конце лета она появилась на публике после карантина. Артистка выступила в Крыму в черном костюме с бахромой.

19 сентября Долина стала гостей на фестивале «Russian Woodstock — Мир, Любовь, Музыка» в Москве. Певица выступила перед публикой, исполнив несколько заводных треков. При этом 65-летняя артистка облачилась в молодежный образ в рок стиле. Она подчеркнула фигуру джинсами скинни, футболкой с принтом и косухой. Ботинки на платформе и распущенные локоны дополнили вечерний аутфит.

Поклонники пришли в восторг от увиденного:

«Это было круто!», «Как непривычны и прикольно», «Ларисе все к лицу», «Этот образ теперь мой любимый», — стали обсуждать кадры с концерта пользователи Сети.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Наша рок-дива! Лариса предстала в косухе, черной принтованной футболке и черных джинсах. Отдав предпочтение стилю гранж. Абсолютно эффектно. Он вписывается не только в сценические образы, но и в повседневные. Такие луки являются незаурядными, острыми, яркими, непривычными для окружающих. Лариса легко меняет рок стиль на деловой или классический. У нее это получается гармонично, уместно и красиво», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.