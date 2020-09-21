«Вне конкуренции»: стилист оценил эротичное платье Алены Водонаевой

На днях Алена Водонаева показала кадры фотосессии, где она с мамой предстала в одинаковых платьях. На этот раз телеведущая решила продемонстрировать своим фанатам новый наряд. В Instagram она опубликовала снимок в черном в белый горох приталенном платье. Стилист Руслан Громов специально для портала Teleprogramma.pro сделал разбор ее наряда.

«Образ Алены мне импонирует, интересный, по-своему яркий и с претензией на сексуальность. Если хочешь выглядеть элегантно и при этом сексуально, то платье в горох и красные губы всегда придут на помощь. Алена — спец в эротичных образах, в этом плане вне конкуренции», — рассказал Громов.

Также эксперт отметил, что длина и крой платья идеально подходят Водонаевой, потому что она высокая и может себе позволить такую длину.

«Но не с этими босоножками, они сильно укорачивают ноги, идеально подошли бы лодочки на высокой шпильке красного цвета. А в целом, все совпало», — подчеркнул стилист.

При этом сама телеведущая отметила, что такие наряды выбирает крайне редко. Все чаще девушка отдает предпочтение теплой и удобной одежде, чтобы не мерзнуть.

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Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов – стилист. Родился в Саратове, учился в школе искусств. Работает со многими звездами шоу-бизнеса.