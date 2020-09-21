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«Куколка»: Стоцкая появилась на вечеринке с Бузовой, облаченной в золотое платье в пол

Сама рыжеволосая певица предпочла классический брючный комплект.

«Куколка»: Стоцкая появилась на вечеринке с Бузовой, облаченной в золотое платье в пол
Ольга Бузова. Фото Global look press

Анастасия Стоцкая обнародовала в личном блоге кадры с прошедшей вип-вечеринки, посвященной премьере мюзикла «День влюбленных». Перед фотокорреспондентами актриса позировала с Ольгой Бузовой. А затем девушки рассыпались друг другу в комплиментах на просторах интернет-пространства.

«Куколка Ольга Бузова, была рада тебя видеть. И жду в октябре у меня на премьере мюзикла «Шахматы»», — написала Стоцкая у себя в Instagram.

«Куколка»: Стоцкая появилась на вечеринке с Бузовой, облаченной в золотое платье в пол. Фото
«Куколка»: Стоцкая появилась на вечеринке с Бузовой, облаченной в золотое платье в пол. Фото https://www.instagram.com/100tskaya/

«Ты моя красавица. Очень рада была тебя видеть», — ответила ей в комментариях возлюбленная Давы.

«Мои самые любимые девочки», — присоединился к сетевому разговору Филипп Киркоров.

Судя по снимкам, девушки действительно были очень рады видеть друг друга. Но о том, чтобы предстать в одном стиле перед фотографами они явно не договаривались. Стоцкая пришла на вечеринку в классическом черно-белом брючном комплекте, а Бузова – в золотом платье в пол по фигуре.

Стоцкая запечатлелась за поцелуем с Бузовой. Фото
Стоцкая запечатлелась за поцелуем с Бузовой. Фото https://www.instagram.com/100tskaya/

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