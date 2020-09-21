«Цвет королей»: Бондарчук в теплом свитере любимого оттенка прогулялась по осенней Москве

Недавно Светлана Бондарчук с мужем вернулись из свадебного путешествия. Но даже в осенней Москве она регулярно радует своих подписчиков разными яркими образами. На этот раз блондинка решила прогуляться на Патриарших прудах, отдав предпочтение своему любимому цвету.

Светлана выбрала свитер из фиолетовой пряжи с объемным воротом и цвета розового облака костюм. Он состоял из свободного кроя удлиненного жакета и укороченных брюк. Образ дополнила коричневыми полусапожками на низком устойчивом каблуке. А подписчиков спросила, как они относятся к фиолетовому цвету.

«Цвет королей, неудивительно! Вы леди! Стильная, красивая, раскованная!» — писали пользователи Сети.

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Недавно Бондарчук призналась, что делает уколы красоты в кабинете у косметолога. Также она отметила, что использует самую недорогую тушь для ресниц.