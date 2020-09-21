Белые, джинсовые, свободные: какие комбинезоны сейчас в тренде, рассказала стилист «Модного приговора»

Ольга Соколенко сама часто выбирает этот актуальный наряд.

Зрители «Модного приговора» на Первом канале практически ежедневно наблюдают за преображением гостей студии в руках опытных стилистов программы. Один из них – Ольга Соколенко. Она частенько знакомит своих почитателей с последними трендами. И на этот раз эксперт выделила комбинезоны.

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По ее словам, они будут играть важную роль в сезоне осень-зима 20/21. Особенно модны модели в стиле 70-х, выполненные из хлопка, замши или вельвета. Их стилист посоветовала носить с ботильонами на невысоком каблуке, сапогами, или армейскими ботинками.

Женщинам также стоит приглядеться повнимательнее к моделям пастельных оттенков и белого цвета с широким поясом и накладными карманами. Неслучайно они стали маст-хэвом многочисленных блогеров и моделей.

«Такой вариант больше всего привлекает внимание», — прокомментировала Соколенко.

По ее словам, подобные комбинезоны отлично смотрятся с сапогами со свободным голенищем в стиле 80-х, с ковбойским или с треугольным каблуком.

«Самый универсальный вариант – комбинезон из джинсы, минималистичный фасон, свободный или по фигуре», — сказала Ольга.

Она советует носить его с кроссовками или кедами, дополнять очками и модными сумками.