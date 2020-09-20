Восторг в детских глазках: Нюша в кремовом тренче с дочкой погуляли на природе

Недавно Нюша с дочкой побывали на дне рождения малышки Ханны и Пашу, которой исполнилось два года. Там мама и доча появились в одинаковых платьях. В подобном стиле они оделись и для выхода на природу. Для прогулки на свежем воздухе Нюша выбрала одежду в светлых тонах. На ней был кремовый тренч и спортивная обувь. А Симбу нарядила в меховую куртку такого же оттенка, а шапку с большим помпоном и шарф надела белую.

«Лес, парк, где-то в районе реки, у моря — это всегда столько восторга в детских глазках от знакомства с природой», — написала Нюша в своем Instagram.

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Модницы не только гуляли на природе, но и покормили животных в зоопарке. Симба сама угостила морковью кроликов. В этом ноябре девочке исполнится два года. Ее отец Игорь Сивов и Нюша стали мужем и женой в 2017 году.