«Воскресные прогулки»: Татьяна Брухунова в сером пальто и шляпе появилась с коляской

Татьяна Брухунова родила сына Евгению Петросяну еще полгода назад. И только недавно юморист показал его общественности. Мальчика назвали Ваганом. Сначала пару заподозрили в том, что они прибегали к услугам суррогатной матери. Но позже Татьяна заявила, что ребенка выносила сама, а в личном микроблоге публиковала старые фотографии, чтобы никто ничего не заподозрил. Теперь же молодая мама открыто показывает, как проводит время с малышом.

«Воскресные прогулки теперь такие», — подписала серию снимков в своем Instagram Брухунова.

Для прогулки Татьяна выбрала серое пальто на одной пуговице и такого же оттенка шляпу с черной лентой. Наряд дополнила спортивной обувью — удобной для долгих прогулок.

«Стильная мама! Какая же вы женственная и прекрасная!», — писали пользователи Сети.

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Похоже, что интернет-пользователи понемногу меняют свое отношение к жене Петросяна. Хотя она до сих пор очень часто сталкивается с критикой в свой адрес. Так, некоторые обвиняют Татьяну в том, что она не занимается малышом. Подписчики сделали такие выводы потому что Брухунова слишком часто публикует свои фотографии в Instagram. Но 31-летняя супруга юмориста успевает отвечать всем недовольным, отмечая, что не собирается показывать публике свою личную жизнь.