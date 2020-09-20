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Акцент на талии: Собчак украсила А-силуэтное платье в пол изящным поясным ридикюлем

Привычные сумки в этом сезоне трансформируются в нечто особенное.

Акцент на талии: Собчак украсила А-силуэтное платье в пол изящным поясным ридикюлем
Ксения Собчак. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак вместе с мужем Константином Богомоловым приняла участие в работе сочинского фестиваля «Кинотавр». Пара вместе с сыном светской львицы от Максима Виторгана Платоном поселилась в шикарном отеле. Их номер, по приблизительным расчетам, обошелся чете в полтора миллиона рублей за неделю пребывания в нем.

На красной дорожке светская львица предстала в А-силуэтном платье на запах, благодаря чему великолепно подчеркивалась тонкая талия ведущей. Кроме того, акцент на ней звезда дополнительно поставила при помощи изящной сумочки-ридикюля в его современной интерпретации. Аксессуар оказался поясным.

Отметим, что ранее с ридикюлем предстала на вечеринке Лариса Долина. Правда певица предпочла классический вариант аксессуара. Артистка пришла в белом костюме оверсайз с золотой сумочкой на презентацию клипа в память об Иосифе Кобзоне.

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