«Это катастрофа»: платье Марины Александровой на закрытии «Кинотавра» раскритиковал модный эксперт

Для выхода на красную дорожку актриса выбрала наряд в золотистых оттенках.

Дефиле российских актрис по красной дорожке очередного «Кинотавра» уже вошло в историю. На закрытии кинофестиваля они еще раз продемонстрировали свои наряды, а вместе с тем фигуру и вкус. С последним, по мнению звездного дизайнера Ксении Князевой, не у всех получилось найти общий язык.

Марина Александрова на красной дорожке появилась в платье полностью усыпанном золотистыми пайетками. Приталенный наряд подчеркнул стройную фигуру актрисы, но в невыгодном свете выставил грудь. Ксения Князева поделилась своим мнением с «Комсомольской правдой». Эксперт считает, что на платье высокий вырез из-за которого кажется будто грудь легла на талию.

«Видно, что платье недорогое. Пайетками обтянуть рукав – это катастрофа. В таком наряде она с трудом гнется», — резюмировала дизайнер.

А тем временем в Instagram поклонники Александровой просто засыпали ее комплиментами.

«Супер! Крутое платье! Выглядите восхитительно», — писали пользователи Сети.

Отметим, что спрос на пайетки среди актрис увеличился. Недавно актриса Любовь Толкалина поделилась кадрами съемок клипа Леонида Агутина. Она впервые решила сняться в музыкальном ролике, а для работы выбрала также золотистое платье, полностью усыпанное пайетками.