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Тайное послание: Кейт Миддлтон выбрала серьги любимого бренда Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская вышла в свет в серьгах за 109 долларов.

Тайное послание: Кейт Миддлтон выбрала серьги любимого бренда Меган Маркл
Кейт Миддлтон. Фото: globallookpress.com

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям провели ряд мероприятий в Лондоне, в том числе испекли бублики в знаменитой пекарне Bagel Bake. Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала яркий наряд. Красное приталенное платье с белым цветочным принтом от Beulah London и нюдовые туфли-лодочки. Однако поклонники заметили не только эффектную одежду, но и обратили внимание на аксессуары. Кейт надела серьги любимого бренда Меган Маркл – Missoma.

Как сообщает Insider, их цена составляет 109 долларов (почти 8 200 рублей). Раньше такие же носила и герцогиня Сассекская, когда еще жила в Лондоне. К слову, аксессуары этого бренда любят и многие другие знаменитости. Среди них Джиджи Хадид и Джулия Робертс.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: globallookpress.com

Серьги Миддлтон были украшены объемным розовым  кристаллом. Некоторые фанаты Маркл тут же решили, что таким образом она подала тайный знак. Ведь Кейт помнит, что актриса увлекается значениями различных камней и точно знает, что родохрозит исцеляет от печали и утраты, и излучает любовь.

И Кейт, и Меган стали первыми невестками в королевской семье, кто успел получить высшее образование. За плечами Миддлтон университет в Великобритании и степень по истории искусств, а Маркл успела получить диплом в сфере театра и международных исследований одного из лучших учебных заведений США.

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