Тайное послание: Кейт Миддлтон выбрала серьги любимого бренда Меган Маркл

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям провели ряд мероприятий в Лондоне, в том числе испекли бублики в знаменитой пекарне Bagel Bake. Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала яркий наряд. Красное приталенное платье с белым цветочным принтом от Beulah London и нюдовые туфли-лодочки. Однако поклонники заметили не только эффектную одежду, но и обратили внимание на аксессуары. Кейт надела серьги любимого бренда Меган Маркл – Missoma.

Как сообщает Insider, их цена составляет 109 долларов (почти 8 200 рублей). Раньше такие же носила и герцогиня Сассекская, когда еще жила в Лондоне. К слову, аксессуары этого бренда любят и многие другие знаменитости. Среди них Джиджи Хадид и Джулия Робертс.

Серьги Миддлтон были украшены объемным розовым кристаллом. Некоторые фанаты Маркл тут же решили, что таким образом она подала тайный знак. Ведь Кейт помнит, что актриса увлекается значениями различных камней и точно знает, что родохрозит исцеляет от печали и утраты, и излучает любовь.

больше по теме Принц Уильям и Кейт Миддлтон испекли бублики для жителей Лондона Члены британской королевской семьи облагодетельствовали своим визитом пекарню, которая помогла англичанам в период карантина.

И Кейт, и Меган стали первыми невестками в королевской семье, кто успел получить высшее образование. За плечами Миддлтон университет в Великобритании и степень по истории искусств, а Маркл успела получить диплом в сфере театра и международных исследований одного из лучших учебных заведений США.