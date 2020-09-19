На стиле: Михалкова отправилась на прогулку в кожаном total look

Этой осенью Юлия Михалкова презентовала поклонникам свою книгу, над которой работала несколько лет. Она назвала ее «Не говори мужчинам нет» и отразила в ней свои мысли и взгляд на взаимоотношения с противоположным полом, а также поведала о себе и своей жизни через призму заявленной темы.

И хотя девушка уже не является участницей знаменитого коллектива юмористов «Уральские пельмени», у нее по-прежнему толпа фанатов, которые обожают следить за ней в соцсетях. Каждая новость, которой делится Михалкова, вызывает живой интерес у онлайн-публики.

В свежей публикации красавица показала, в каком наряде отправилась на прогулку. Она выбрала для выхода в свет кожаный total black look – черный топ-бюстье и брюки.

«Шикарно», «Идеальная красотка, «Юля, классно выглядишь», «Юлия, какая вы модная, прям глаз не оторвать», «Нет слов, одни эмоции, еще больше захотелось прочитать вашу книгу», «Женщина-кошка», «Красавица, еще с времен КВН восхищаюсь этой девочкой. Ничего лишнего, ничего пошлого», — пишут в комментариях.

Дополнили эффектный и немножко дерзкий образ грамотно подобранные аксессуары – черные очки в круглой оправе и миниатюрная сумочка через плечо.