«С такими фото — ничего не страшно»: певица Плетнева в красном пеньюаре поделилась «горячими» снимками

Бывшая солистка поп-группы «Лицей» Анна Плетнева опубликовала на своей странице в Сети пикантный снимок. Девушка предстала в образе соблазнительницы в красном платье.

Плетнева продемонстрировала упругие ягодицы и хрупкие плечи, чем и взбудоражила поклонников.

«С такими фото — ничего не страшно», «Горячо» , «Жаркая Аня», «Мам, ну просто пушка», «Сексуальная попка», «Плохая девочка», — написали поклонники.

В свои 43 года Анна не стесняется публиковать откровенные фото. Она уверена в себе и своем подтянутом теле. Несмотря на то, что певица является матерью троих детей, она не дает себе расслабляться. Исполнительница активно занимается йогой и следит за ежедневным рационом.

Отметим, что старшая дочь певицы — Варвара — по характеру напоминает мать. Сама Плетнева признается, что пубертатный период дочери проходит весьма тяжело.

Анна, как и любая мама, пытается уберечь дочь от травм, в том числе и душевных. Но свободолюбивый ребенок предпочитает учиться на своих ошибках. По словам артистки, они с дочерью часто ссорятся, иногда дела доходят до серьезных скандалов и уходов из дома.