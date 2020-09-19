«Готов целовать песок, по которому ты ходила»: поклонники Серябкиной прокомментировали осенний лук певицы

Исполнительница авторских песен Ольга Серябкина поделилась с подписчиками снимками своего модного аутфита на осень. Фотографии певицы в монохромном вязанном костюме появились на личной странице ее Instagram-аккаунта.

Известная в одно время как MOLLY для прогулки по осеннему пляжу выбрала светлый трикотажный костюм. 35-летняя артистка отметила, что ее наряд — «осенний комфорт».

Подписчики восхитились красотой Серябкиной и написали:

«Я готов целовать песок, по которому ты ходила», «Какой костюм!», «Оля, ну как можно быть такой шикарной?», «Такие теплые и уютные осенние фотки получились».

Отметим, что Ольга выбрала достаточно актуальный образ для осенней фотосессии. Вот уже несколько сезонов трикотажные костюмы разной вязки впечатляют модных дизайнеров. Об этом заявила стилист Эвелина Хромченко в эфире передачи «Модный приговор» на Первом канале.