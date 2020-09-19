Первые кадры со съемок дог-шоу «Лучший пес»: видеообзор
Видео
Наряды Анны Нетребко: как она сочетает цвета и фактуры
Видео

Горчичный монохром и красные губы: Настасья Самбурская показала свой образ для премьеры шоу на ТВ-3

33-летняя актриса опубликовала кадры с подготовки к проекту «Миллион на мечту».

Горчичный монохром и красные губы: Настасья Самбурская показала свой образ для премьеры шоу на ТВ-3
Настасья Самбурская. Фото: Instagram.com/samburskaya
 Исполнительница роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» поделилась с подписчиками нарядом,  в котором выйдет в эфир новой программы «Миллион на мечту». В Stories личного профиля девушка опубликовала фото брючного костюма горчичного цвета.
Телеведущая и певица Самбурская сообщила, что станет одним из членов жюри в проекте канала ТВ-3. Для премьеры шоу Настасья выбрала яркий брючный костюм «оверсайзного» кроя и бежевый топ. К ним она подобрала серые лаковые туфли с острым носом. А дополнила образ длинными серебряными серьгами. Также артистка сделала акцент на губах и маникюре.
Актриса Настасья Самбурская
Настасья Самбурская станет жюри на проекте ТВ-3. Фото: Instagram.com/samburskaya

Напомним, что недавно Самбурская сменила имидж. Любительница резких выражений и эпатажного стиля вновь поменяла прическу — с короткой стрижки на длинные волосы. Раньше Настасья красила волосы и в синий, и розовый цвета . А один раз подстриглась, что называется, «под ноль».

Актриса не боится меняться. Перемены часто происходят и в личной жизни артистки. Так, в  2016 году она состояла в отношениях с белорусским певцом Александром Ивановым.

После расставания с музыкантом Самбурская долгое время заявляла, что не нуждается в ухажерах. Но уже в ноябре 2017 она вышла была замуж за белорусского актера Кирилла Дыцевича. Их брак продлился всего несколько месяцев.

Тэги

брючный костюмЗвездный стильМиллион на мечтуМодные трендыМонохромный образНастасья Самбурская