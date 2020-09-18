«Ноги просто бесконечные»: Варнава в экстремальном мини раззадорила фанатов идеальной фигурой

Екатерина Варнава долгое время скрывала свой новый роман. Оказалось, что даже самые близкие не знали, что она встречается с 28-летним режиссером Александром Молочниковым. Тайна раскрылась только после того, как они вместе появились на красной дорожке «Кинотавра». К слову, там же у молодого режиссера был обнаружен коронавирус.

Тем временем Варнава решила раззадорить своих поклонников новыми фотографиями. Для фотосессии она выбрала деловой стиль. Экстремально короткие шорты позволили телеведущей принять нестандартную позу. А кирпичного оттенка рубка с цветочным принтом дополняла цвет босоножек на устойчивом каблуке. Подписчики в Instagram впечатлились.

«Ноги просто бесконечные. Ох, уж эти ноги!» — писали пользователи Сети.

Недавно Екатерина рассказывала, как поставила точку в отношениях с танцором Константином Мякиньковым. Они встречались шесть лет, а разошлись после откровенно разговора на кухне. Правда, молодые люди остались в дружеских отношениях.