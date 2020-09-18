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«Красивые ноги и тело»: Марина Александрова блеснула точеной фигурой в бикини

Актриса решила провести приятное с полезным и во время «Кинотавра» отправилась на морскую прогулку.

«Красивые ноги и тело»: Марина Александрова блеснула точеной фигурой в бикини
Марина Александрова. Фото: instagram.com/mar_alexandrova

«Кинотавр» в Сочи собрал многих актеров и звезд шоу-бизнеса. В их числе была и исполнительница главной роли в сериале «Екатерина» Марина Александрова. На красной дорожке она уже блистала в разных образах, теперь же решила отдохнуть от суеты и выбралась в море.

На яхте актриса устроила пикантную фотосессию, поэтому позировала только в черном бикини. Снимками поделилась в своем Instagram, где фанаты тут же засыпали ее комплиментами.

«Какие красивые ноги и тело! Вы обворожительная! Роскошно, не пошло», — писали пользователи Сети.

«Кинотавр» проходил в Сочи с 11 по 18 сентября. Лучшим фильмом кинофестиваля стала якутская драма «Пугало» Дмитрия Давыдова.

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