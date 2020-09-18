Полина Гагарина оголила грудь в изысканном платье от Dior

Полина Гагарина появилась на светском мероприятии в изысканном образе. Для вечеринки певица выбрала платье, сумочку и очки Dior, а видеороликом поделилась в своем микроблоге.

Артистка остановила свой выбор на черном платье из осенней коллекции с глубоким V-образным вырезом и остроконечными лацканами. Этот наряд — яркий пример утонченного стиля 70-х годов прошлого века, впрочем, как и вся новая коллекция Дома моды. Акцент на дерзком вырезе Гагарина сделала с помощью крупного кулона.

На днях Полина Гагарина встречалась с однокурсниками. Десять лет назад она окончила Школу-студию МХАТ, ее наставником был Игорь Золотовицкий. С ним артистка до сих пор поддерживает дружеские отношения.