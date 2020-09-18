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«Нимфы «Кинотавра»: Судзиловская вместе с подругами продемонстрировала «бесконечные» ноги

46-летняя актриса похвасталась подтянутой фигурой в купальнике.

«Нимфы «Кинотавра»: Судзиловская вместе с подругами продемонстрировала «бесконечные» ноги
Олеся Судзиловская. Фото: Instagram.com/olesya_sudzilovskaya

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская во время фестиваля «Кинотавр» в Сочи не только побывала на премьерах фильмов, но и продемонстрировала свой обворожительный пляжный образ.

Вместе с коллегами по актерскому цеху Судзиловская сфотографировалась на фоне волн Черного моря в золотистом бикини. В свои 46 лет звезда сериала «Дом с лилиями» с легкостью демонстрирует свои женственные формы. Поклонники привычно выражают восторг от подобных снимков:

«Все, конечно, хороши!!! Олеся с бесконечно длинными, стройными и красивыми ногами лучше всех!», «Вы, Олеся, самая-самая», «Наша-то опять лучше всех!».

«Нимфы «Кинотавра»», — подписала под фото сама Судзиловская.

На фото обладательницы премии «Красота и Здоровье – 2016» попала и ее подруга, актриса Анна Чурина. В отличие от Судзиловской, исполнительница роли Мисс Дадли в фильме «Вий», выбрала закрытый темно-зеленый купальник с растительным орнаментом.

Актриса Олеся Судзиловская
Продюсеры и актеры приехали на фестиваль не только работать, но и загорать. Фото: Instagram.com/olesya_sudzilovskaya

Напомним, что 31-й кинофестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи с 11 по 18 сентября 2020 года.

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