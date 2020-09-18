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Есть еще порох: 45-летняя Банщикова сверкнула глубоким декольте на «Кинотавре»

Актриса опубликовала пляжное фото.

Есть еще порох: 45-летняя Банщикова сверкнула глубоким декольте на «Кинотавре»
Актриса Анна Банщикова. Фото: instagram.com/banshikova_anna

Анна Банщикова, как истинная актриса, не стесняется своего тела. Звезда сериала «Ищейка»приехала на «Кинотавр», и тут же сделала снимок на фоне моря, показав глубокое декольте.

Звезда игриво приподняла свободную руку к собранным волосам. Очки-авиаторы прикрыли глаза артистки. Банщикова счастливо улыбается глядя в камеру.

Несмотря на то, что артистка выбрала для пляжа закрытый купальник, бюст Банщиковой выглядывает достаточно нескромно.

Подписчики пожелали под пикантным фото хорошего отдыха, а также восхитились непривычно сексуальным ракурсом знаменитости.

«Красавица наша, очень любим!», «Вау, какое декольте», «Хорошенькая!», «Секси, огонь!», «Афродита», — выразили восторг фанаты.

Однако не всем по душе показалось горячее селфи. Банщикову обвинили в пошлости и неидеальных формах тела:

«Висят маленько», «Была бы учительницей, из школы бы выгнали!» — сделали замечание некоторые подписчики актрисы.

Стоит заметить, что Анна смело поделилась откровенным кадром, не прибегая к ретуши фигуры. Звезда всем своим видом будто заявляет: «Я такая, какая есть!».

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