Есть еще порох: 45-летняя Банщикова сверкнула глубоким декольте на «Кинотавре»

Анна Банщикова, как истинная актриса, не стесняется своего тела. Звезда сериала «Ищейка»приехала на «Кинотавр», и тут же сделала снимок на фоне моря, показав глубокое декольте.

Звезда игриво приподняла свободную руку к собранным волосам. Очки-авиаторы прикрыли глаза артистки. Банщикова счастливо улыбается глядя в камеру.

Несмотря на то, что артистка выбрала для пляжа закрытый купальник, бюст Банщиковой выглядывает достаточно нескромно.

Подписчики пожелали под пикантным фото хорошего отдыха, а также восхитились непривычно сексуальным ракурсом знаменитости.

«Красавица наша, очень любим!», «Вау, какое декольте», «Хорошенькая!», «Секси, огонь!», «Афродита», — выразили восторг фанаты.



Однако не всем по душе показалось горячее селфи. Банщикову обвинили в пошлости и неидеальных формах тела:

«Висят маленько», «Была бы учительницей, из школы бы выгнали!» — сделали замечание некоторые подписчики актрисы.

Стоит заметить, что Анна смело поделилась откровенным кадром, не прибегая к ретуши фигуры. Звезда всем своим видом будто заявляет: «Я такая, какая есть!».