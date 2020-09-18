Простота в мелочах: Пугачева в день рождения двойняшек Гарри и Лизы облачилась в черное мини-платье

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина 18 сентября праздник. Семь лет назад у супругов появились общие дети — двойняшки Лиза и Гарри. Именинники с утра принимают поздравления и подарки. Мама с папой уже преподнесли отпрыскам свои презенты.

Для семейного праздника Алла Пугачева выбрала наряд длины мини в молодежном стиле. Она облачилась в total look черного цвета — короткое платье с длинными рукавами. Особое внимание Примадонна уделила стильным аксессуарам из серебра, примерив геометрическое колье на длинной цепочке. Ко всему прочему, артистка обратилась к юным именинникам:

«Детки, вы даже не представляете, какое это чудо! Как будто вчера вы родились, маленькие, хорошенькие! А сейчас большие, хорошенькие!» — отметила певица.

Кстати, на школьной линейке первого сентября Пугачева появилась в мини-юбке и косухе. Наряд подчеркнул длину ног Примадонны и добавил ей молодежного задора.