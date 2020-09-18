«Согреет и украсит»: Седокова в лаконичном костюме и пальто из кашемира вышла на прогулку

С наступлением прохладных осенних дней в гардеробах появляется демисезонная одежда и обувь. Среди разнообразия вариантов на пике моды так называемое пальто-чебурашка или плюшевое пальто. Беспроигрышной моделью стилисты называют «халат» — он давно является базой и подходит буквально подо все.
Певица Анна Седокова, как известная модница, в трендах разбирается отлично, поэтому поспешила пополнить свой гардероб актуальной верхней одеждой. Не секрет, что артистка выпускает собственную линейку одежды.
«Год за годом я всерьез озадачена поиском достойной верхней одежды. С пальто все сложилось сразу, эта модель из шерсти и кашемира согреет и украсит», — подчеркнула Седокова.
Обновку звезда сочетала с белоснежным брючным костюмом. Образ Седоковой пришелся по вкусу ее подписчикам. Некоторые признались, что сначала даже не узнали ее в столь классическом лаконичном аутфите.
«Какая же вы красавица», «Не узнала!», «»Очень нежный цвет, эффектно», «Вам очень идет этот стиль», «Шикарная», «Прелесть», «Анечка, выглядите просто чудесно! Такая мягкость во всем», «Пальто подчеркивает вашу красоту. А цвет — восхитительно», — пишут поклонники.