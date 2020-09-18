«Согреет и украсит»: Седокова в лаконичном костюме и пальто из кашемира вышла на прогулку

С наступлением прохладных осенних дней в гардеробах появляется демисезонная одежда и обувь. Среди разнообразия вариантов на пике моды так называемое пальто-чебурашка или плюшевое пальто. Беспроигрышной моделью стилисты называют «халат» — он давно является базой и подходит буквально подо все.

Певица Анна Седокова, как известная модница, в трендах разбирается отлично, поэтому поспешила пополнить свой гардероб актуальной верхней одеждой. Не секрет, что артистка выпускает собственную линейку одежды.

«Год за годом я всерьез озадачена поиском достойной верхней одежды. С пальто все сложилось сразу, эта модель из шерсти и кашемира согреет и украсит», — подчеркнула Седокова.

Обновку звезда сочетала с белоснежным брючным костюмом. Образ Седоковой пришелся по вкусу ее подписчикам. Некоторые признались, что сначала даже не узнали ее в столь классическом лаконичном аутфите.