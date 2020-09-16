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«А еще короче наряда не было в шкафу?»: Глюк’oZa в секси-платье раззадорила фанатов

Наталья Чистякова-Ионова похвасталась весьма «аппетитными» формами.

«А еще короче наряда не было в шкафу?»: Глюк’oZa в секси-платье раззадорила фанатов
Певица Глюкоза медитирует на природе. Фото: Instagram.com/glukozamusic

Наталья Чистякова-Ионова произвела фурор свежим снимком в Instagram. Поп-дива предстала перед объективом фотокамеры в оранжевом принтованном секси-платье. Глюк’oZa похвасталась роскошной фигурой без изъяна, блеснув бесконечными ногами. Поклонники знаменитости сошлись во мнении, что артистке действительно есть, что показать. Однако среди фанатов поп-дивы нашлись и те, кто раскритиковал Наталью за излишнюю откровенность.

К слову, поп-исполнительница выложила фотографию с подписью «апельсин или персик?». Подписчики тут же предположили, что Чистякова-Ионова намекает на свои «аппетитные» округлости.

«Какая кошечка!», «Вот это фигура!», «Все-таки персик», «Бомба!», «Девочка класс! Пальчики оближешь!» — написали подписчики в комментариях.

Кто-то даже вспомнил слова песни Чистяковой-Ионовой «Танцуй, Россия!»:

У вас самая-самая-самая красивая опа!

Певица Глюкоза
Глюкоза в ярком мини-платье соблазнила поклонников. Фото: Instagram.com/glukozamusic

Но нашлись и те, кого провокационный снимок Глюк’oZы не впечатлил:

«Красивая, но с возрастом надо гардеробчик поменять», «А еще короче наряда не было в шкафу?!», «Это уж слишком!! Куда муж-то смотрит, уведут», «Еще чуть-чуть и увидим белье?!», «Дочки уже выросли, а мама все в мини».

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ГлюкозаЗвездный стильсексуальные снимкиСоблазнительная фигура