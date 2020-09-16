«Как же хорошо дома!»: Высоцкая в простой клетчатой рубашке оверсайз и с пучком на голове предстала в гостиной

47-летняя Юлия Высоцкая успела побывать в Италии. Вместе с мужем режиссером Андреем Кончаловским телеведущая отметилась на Венецианском кинофестивале. В микроблоге знаменитость то и дело делилась свежими фотоотчетами. Но вернувшись в Москву, возлюбленная кинодеятеля дала понять, что только дома ей удалось расслабиться и отдохнуть.

На личной страничке в Instagram теледива поделилась свежими кадрами, представ перед объективом камеры в простой клетчатой рубашке стиля оверсайз и с пучком на голове. Примечательно, что Юлия позировала в гостиной. По словам актрисы, даже на кинофестивале в Венеции она не чувствовала себя так гармонично. Приехав в свое загородное поместье, телеведущая принялась решать насущные вопросы, которые скопились за то время, что они с Андреем Сергеевичем были в отъезде. Но вместе с тем, знаменитость окунулась в домашнюю атмосферу, забыв о суете и долгом перелете.

«Как же хорошо дома!» — отметила Высоцкая.

Ранее в одном из интервью Высоцкая призналась, что в ее гардеробе есть место базовой одежде. Удобным и практичным нарядам: водолазкам, жакетам, джинсам и футболкам на каждый день. Такие вещи, как считает телеведущая, должны быть в гардеробе каждой женщины.