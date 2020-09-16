«Начинаем»: 18-летняя Загитова в розовом платье бэби-долл предстала за кулисами «Ледникового периода»

На личной страничке в Instagram подопечная Этери Тутберидзе поделилась свежими кадрами со съемочной площадки. 18-летняя Алина Загитова предстала за кулисами шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Так, олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане позировала в своей гримерной, поправляя наряд у зеркала. Для пилотного съемочного дня фигуристка выбрала монохромное пастельное платье в стиле бэби-долл. В качестве аксессуаров подопечная Этери Георгиевны подобрала массивное колье. А длинные локоны спортсменка собрала в высокий хвост.

«Начинаем!» — отметила фигуристка.

К слову, в то время как Алина Загитова сообщила о приостановке спортивной карьеры, 20-летняя Евгения Медведева, напротив, продолжает усиленно тренироваться. Ранее стало известно о том, что спортсменка снова вернулась в штаб Тутберидзе.

На личной страничке в Instagram наставница чемпионки уже поделилась свежим снимком, на котором Женя позировала с Этери Георгиевной, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. Никаких громких заявлений тренер делать не стала, лишь подметила, что им предстоит много работать. Напомним, что после Олимпиады в Южной Корее Евгений Медведева стала тренироваться у Брайана Орсера. Известие о том, что фигуристка снова перешла под опеку Тутберидзе стало полной неожиданностью для ее поклонников.