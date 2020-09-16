По сезону: Маликова в асимметричной блузе и брюках-трубах отправилась на прогулку

Певица следит за модой и активно внедряет тренды в свой гардероб.

43-летняя певица Инна Маликова знает, как выгодно подчеркнуть особенности фигуры. Девушка выбирает модные наряды и следит за трендами, активно внедряя их в гардероб. И каждый выход в свет стильная солистка группы «Новые Самоцветы» продумывает вплоть до мелочей, обращая особое внимание на аксессуары и обувь.

Накануне Маликова, воспользовавшись солнечной погодой, вышла на прогулку в трендовой асимметричной блузке с рюшами и бежевых брюках-трубах.

«Ходите всегда по солнечной стороне улицы», — пожелала фолловерам артистка.

Подписчики поспешили отметить, как красиво выглядит их любимица. Некоторые порадовались тому, что погода предоставила возможность выгулять такой трендовый наряд:

«Просто красавица!», «Красивый образ, как и хозяйка», «Была бы погода в Москве всегда солнечная, а вы в любую погоду сияйте!», «Яркая и стильная!», «Красота нереальная!!», «В любом наряде, просто красавица, Инночка!» — пишут люди.

В гардеробе Маликовой есть не только брючные вариации костюмов, но и различные платья, юбки и джинсы. Недавно артистка появилась на публике в платье-комбинации, подобрав к наряду свитер.