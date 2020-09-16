«Я знаю, что ты на меня смотришь»: Яна Кошкина в красном бикини запечатлелась у бассейна

Телеведущая Яна Кошкина в Instagram порадовала фанатов красивой фотографией с отдыха. На снимке она запечатлена в красном бикини неизвестным фотографом около бассейна. При этом можно разглядеть ее выдающиеся формы. Звезда в мире шоу-бизнеса славится своей шикарной грудью.

«А все уже. Надо было раньше. Я знаю, что ты на меня смотришь». Яна Кошкина

«Это ее Гарик Харламов фотографирует», «Я бы прилег рядом», «Ну разве не богиня!» — отметили в комментариях пользователи.

Интересно, что один из пользователей поинтересовался, почему Яна Кошкина всегда одна. На это она оригинально ответила: «Вы думаете, что меня местные аниматоры фоткают?»

больше по теме Яна Кошкина едва не засветила нижнее белье на фотографии в микроплатье с красными розами Как отметила телеведущая, к подобным нарядам нужно еще и выдавать охрану.

Ранее Яне Кошкиной приписывали роман с юмористом Гариком Харламовым. При этом сами звезды отрицают любовную связь друг с другом. При этом известно, что Гарик Харламов после расставания с женой актрисой Кристиной Асмус пока одинок. Во всяком случае новую пассию он общественности пока не представлял.