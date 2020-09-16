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«Я знаю, что ты на меня смотришь»: Яна Кошкина в красном бикини запечатлелась у бассейна

Звезда продемонстрировала подписчикам свои выдающиеся формы.

«Я знаю, что ты на меня смотришь»: Яна Кошкина в красном бикини запечатлелась у бассейна
Кошкина похвасталась выдающимися формами/http://globallookpress.com/

Телеведущая Яна Кошкина в Instagram порадовала фанатов красивой фотографией с отдыха. На снимке она запечатлена в красном бикини неизвестным фотографом около бассейна. При этом можно разглядеть ее выдающиеся формы. Звезда в мире шоу-бизнеса славится своей шикарной грудью.

«А все уже. Надо было раньше. Я знаю, что ты на меня смотришь».

Яна Кошкина

«Это ее Гарик Харламов фотографирует», «Я бы прилег рядом», «Ну разве не богиня!» — отметили в комментариях пользователи.

Интересно, что один из пользователей поинтересовался, почему Яна Кошкина всегда одна. На это она оригинально ответила: «Вы думаете, что меня местные аниматоры фоткают?»

Ранее Яне Кошкиной приписывали роман с юмористом Гариком Харламовым. При этом сами звезды отрицают любовную связь друг с другом. При этом известно, что Гарик Харламов после расставания с женой актрисой Кристиной Асмус пока одинок. Во всяком случае новую пассию он общественности пока не представлял.

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