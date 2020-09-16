«Какая красотка! Ноги от ушей»: Алена Хмельницкая в купальнике вспомнила свой отдых в Индии

Актриса Алена Хмельницкая в Instagram разместила красивый архивный кадр из прошлого. На фотографии звезда лежит на шезлонге в красивом купальнике во время отдыха в Индии.

«Утро моей сегодняшней мечты. Пусть здесь повесит. Визуализацию никто не отменял! Всем прекрасного утра!» Алена Хмельницкая

«Какая красотка. Ноги от ушей», «Как всегда шикарно выглядите», «Алена – невероятная красавица. Всем бы быть в такой форме», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алена Хмельницкая сейчас живет гражданским браком с бизнесменом Александром Синюшиным. Он на 13 лет младше звезды. Мужчина занимается прокатом звукового и светового оборудования для различных шоу. Кстати, со своей красавицей-актрисой он вместе в эти дни путешествует по Енисею. Алена Хмельницкая регулярно выкладывает красивые снимки из Сибири, где они знакомятся с местной природой.

Ранее, как известно, Алена Хмельницкая была замужем за телеведущим Тиграном Кеосаяном. В браке у них родились две дочки.