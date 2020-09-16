52-летняя Фандера блистала на сочинском фестивале в шелковом платье-комбинации на тонких бретелях

52-летняя актриса Наталья Фандера не устает радовать своих поклонников новыми образами на «Кинотавре» в Сочи. Еще недавно звезда шла по красной дорожке фестиваля в черном силуэтном платье с открытыми плечами, примерив с ним ювелирные украшения из белого золота. Их примерная стоимость – 8 млн рублей.

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При этом любимица публики практически ничего делает с волосами. Она начала благородно седеть, как это делают многие европейские женщины. И не усложняет свой стиль сложными укладками. Чаще всего она появляется на фестивале с простым пучком на голове. Но не становится от этого менее очаровательной, по-прежнему демонстрируя грацию и стать.

Теперь, войдя в жюри конкурсной программы мероприятия, Оксана появилась на «Кинотавре» в другом образе – в шелковом платье-комбинации заметного фиолетового цвета. Торжественный привкус наряда она смягчила накинутой рубашкой нюдового цвета и красными мюлями без каблука, пишет «КП». Оттенок обуви проявлялся на бандане, которую артистка носила вместо маски.