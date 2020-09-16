В неоновых тонах: Кудрявцева предстала в «Останкино» в лимонном платье-рубашке с рукавами бишоп

Ведущая «Секрета на миллион» уже не в первый раз останавливает свой выбор на флуоресцентных оттенках.

Лера Кудрявцева предстала в «Останкино» для записи шоу «Секрет на миллион» в трендовом образе. Звезда примерила платье-рубашку лимонного цвета в его неоновом оттенке.

Об этом тоне ранее в одной из программ «Модного приговора» рассказывал Александр Васильев. По словам ведущего шоу, сейчас он очень актуален, хотя пришел в наше время из 90-х, когда дизайнеры одежды стали использовать для создания своих эскизов фломастеры. Именно благодаря им оттенки нарядов постперестроечных модниц запестрели флуоресцентными оттенками.

Между тем «кислотные» цвета идут далеко не всем, чтобы их носить нужно обладать достаточно яркой внешностью и загорелой кожей, такой, как у Леры Кудрявцевой. Похоже, что блондинка прекрасно знает о своих достоинствах и смело использует цвет фломастеров в своем гардеробе. Ранее она уже не раз представала на публике в одежде именно таких тонов.

Отметим также, что Teleprogramma.pro писала и о моде на пышные рукава. В последнее время все больше звезд предпочитают платья и блузы с деталями подобного рода.