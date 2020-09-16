Стильная парочка: Пугачеву в полупрозрачном платье и летнем пальто запечатлели на улице с Галкиным

На одном из фанатских аккаунтов семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина обнародовали совместное фото супругов. Пара идет по улице, примерив черные одежды.

Примадонна вместо привычного мини предпочла длинное платье. Однако его крой с полупрозрачной тканью внизу великолепно демонстрирует ноги. Поверх него звезда накинула летнее легкое пальто того же цвета. Черные круглые очки и ожерелье в виде цепи с кулонами из серебристого металла дополнили образ Аллы Борисовны.

Отметим, что волосы певица вытянула, а не завила их в кудри, как она долгое время делала ранее. Судя по всему, звезда немного начала отходить от своих классических образов. Только вот от своего любимого черного цвета она, судя по всему, отказываться не намерена.

Много лет назад она познакомилась со своим нынешним дизайнером одежды Алишером, который попытался приучить ее к другим оттенкам. Однако в какой-то момент он понял, что это бесполезно и отказался от этой идеи. По его словам, у Пугачевой на все есть всегда свое мнение и переубеждать ее в чем-то не имеет смысла.