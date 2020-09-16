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Lady in red: Успенская появилась на премии Brand Awards в маленьком красном платье

Певица получила одну из наград.

Lady in red: Успенская появилась на премии Brand Awards в маленьком красном платье
ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS, АНАТОЛИЙ ЛОМОХОВ

С наступлением осени светская жизнь стала возрождаться. Прошло сразу несколько мероприятий, вечеринок и тусовок, на которых замечена целая плеяда звезд. И накануне состоялась церемония вручения премии Brand Awards – 2020, ведущей которой выступила Юлия Барановская.

Среди номинантов на премию оказалась «королева русского шансона» Любовь Успенская. 66-летняя дива появилась на сцене в бархатном мини-платье красного цвета со спущенными плечами. Дерзости образу добавили высокие ботфорты и эффектное колье в виде змеи. Певица в очередной раз доказала, что находится в прекрасной форме!

Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/
Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Кстати, Успенская обожает образы total look, которые уже несколько сезонов находятся в числе модных трендов. Например, недавно она выбрала черный аутфит, мнение о котором среди ее подписчиков в Instagram разделилось. Одни посчитали, что певица невероятно хороша в черном, другим образ показался скучным.

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